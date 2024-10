Maltempo in Sardegna, un disperso sul Monte Arcosu

È uno dei ragazzi del gruppo sorpreso dal maltempo a Monte Arcosu, l'oasi del Wwf nel sud Sardegna, il disperso che i vigili del fuoco con l'elicottero e squadre a terra stanno cercando in queste ore. Da una prima ricostruzione risulta che una comitiva di otto persone stava attraversando ieri notte la zona quando si è scatenato il nubifragio. Erano diretti a casa di amici per una cena. Il gruppo era diviso in diverse auto. Quando si è trattato di attraversare un guado, uno dei mezzi è stato trascinato fuori strada dalla corrente. Gli altri amici invece sono riusciti a raggiungere un rifugio e a chiedere aiuto. Tutti sono stati raggiunti e messi in salvo dagli elicotteri dei vigili del fuoco. Sembrava la classica avventura con lieto fine e invece no: mancava all'appello uno dei ragazzi.

Bomba d'acqua nel cuore della notte nel sud Sardegna: strade allagate e decine di interventi dei Vigili del fuoco soprattutto nella zona di Siliqua e Iglesias. Qualche problema anche nell'area di Capoterra: il Comune aveva deciso di rimandare già da ieri una importante festa cittadina in programma anche oggi. La protezione civile- avvisa il comune di Siliqua- insieme ai Vigili del fuoco ha lavorato tutta la notte per limitare i disagi e dare supporto alla cittadinanza. Anche Vallermosa avverte: la stazione ufficiale ha rilevato quasi 250 millimetri di pioggia caduta in pochissime ore.

Otto famiglie sono rimaste isolate a Ponti (Alessandria) in località Carmenna, nel Monferrato alessandrino, per un allagamento della strada legato alle piogge degli ultimi giorni. Tutti sono in contatto telefonico con l'amministrazione comunale. Sempre a Ponti è stata segnalata l'esondazione del fiume Bormida con allagamento del campo sportivo.

L'Autostrada A6 Torino-Savona è interrotta dalla scorsa notte per una frana che ha invaso la carreggiata all'altezza di Altare (Savona). Sono al lavoro i tecnici per rimuovere la massa di terra e fango caduta a causa delle forti piogge degli ultimi giorni e la concessionaria, Autostrada dei Fiori, prevede la riapertura intorno alle 12. Nessun mezzo è stato coinvolto. Il movimento franoso è stato "innestato su un terreno né di competenza né di proprietà della concessionaria, nel suo scivolamento a valle ha intercettato la tratta autostradale delle A6 Torino-Savona nella careggiata nord al km 108+100, subito dopo l'uscita di Altare". "La massa di terra che ha invaso la sede stradale ammonta a circa 300 mc. La concessionaria ha attivato prontamente i servizi di emergenza della società inviando le squadre di pronto intervento e i mezzi operativi per liberare la carreggiata (2 escavatori, 1 pala meccanica, 15 autocarri, 1 spazzatrice). Sul posto sono presenti anche i tecnici che hanno valutato gli aspetti geologici del fenomeno e le soluzioni da porre in atto. La riapertura della tratta Altare - Millesimo è al momento prevista per le ore 12 circa di oggi" dice una nota.

Allagamenti lungo il corso del Po nel centro di Torino, per effetto delle piogge degli ultimi giorni, sono stati segnalati stamani. Nella zona dell'ospedale Molinette le acque hanno invaso una passerella pedonale. Per via del maltempo è stata disposta a Torino in via cautelativa la chiusura dei Murazzi del Po

Riproduzione riservata © Copyright ANSA