Maltempo: frane sulla ferrovia Torino-Savona, treni deviati

A seguito del maltempo che ha interessato l'entroterra savonese "il personale tecnico di Rfi presente sul posto per presidio e vigilanza della linea ferroviaria, a seguito dell'allerta, ha disposto lo stop alla circolazione sull'itinerario via Ferrania della linea Torino-San Giuseppe-Savona che è stata interessata da alcuni smottamenti che necessitano di importanti interventi di ripristino". Lo annuncia Rfi in una nota.

"Per consentire ai tecnici di Rfi e delle imprese specializzate di effettuare le verifiche tecniche e il successivo ripristino delle condizioni di utilizzo in sicurezza la linea ferroviaria sulla via Ferrania sarà interrotta al traffico per alcune settimane con conseguente rimodulazione dell'offerta in circolazione sulla linea Torino-Savona che percorrerà l'itinerario via Altare" spiega Rfi.



