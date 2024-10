Un 78enne, Antonio Loprete, è stato investito e ucciso all'alba a Fasano, nel Brindisino, da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Dopo l'incidente la vittima è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi, dove è morta per i gravi traumi riportati. I carabinieri hanno acquisito i primi elementi per identificare l'auto che ha investito il 78enne.





