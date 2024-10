Caso banche dati, 'bisogna far sparire tutto, non si sa mai'

"Carmine è a rischio perquisizione, quindi noi non dobbiamo lasciare qua nessun materiale estraneo." E' una delle intercettazioni nella richiesta di arresti della Dda di Milano nell'indagine che ha smantellato una rete di spioni che, guidati dall'ex super poliziotto Carmine Gallo, e con il benestare di Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera, avrebbe confezionato su commissione dossier illeciti setacciando le banche dati strategiche nazionali. Il gruppo aveva adottato la "pratica usuale" di eliminare i "dati abusivamente esfiltrati". Molti sono i dialoghi in cui si dice di "far sparire tutto" perchè "non si sa mai".



