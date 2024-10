AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 28 ottobre 2024:

ROMA - Quirinale ore 11.00 "I Giorni della ricerca", cerimonia di celebrazione con il Presidente della Repubblica Mattarella

LIGURIA - Seggi elettorali ore 7.00 Elezioni regionali; alle 15.00 chiusura seggi

POTENZA - Prefettura, commissione bicamerale per le Questioni Regionali ore 11.15 Riunione per la tredicesima tappa del ciclo di audizioni sull'indagine conoscitiva sui Lep, con il presidente della Regione Basilicata Bardi; Il presidente della Provincia di Potenza Giordano; Il sindaco di Potenza Telesca; Il presidente della Camera di Commercio Somma; le organizzazioni datoriali e i sindacati della regione

POTENZA - Camera, commissioni Finanze riunite ore 14.00 DL 131/2024. Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (seguito esame C. 2038 Governo - Rell. per la II Commissione. Dondi e Matone - Rell. per la VI Commissione. De Palma e Testa) (previste votazioni)

BOLOGNA - Via Nazario Sauro 20 ore 12.30 Il ministro delle Imprese Urso inaugura la Casa del Made in Italy

RHO (MILANO) - Fiera ore 14.45 Evento "La PA che vorrei" organizzato da Formez nell'ambito della manifestazione Expo Training, con ministro della Pubblica amministrazione Zangrillo, che incontrerà gli studenti, il presidente di Formez, Anastasi, il dg per l'Istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del MIM, Chiappa e il presidente Istituti De Amicis di Milano, Massa

MILANO - Online ore 9.30 Evento 'Sustainable Future Forum', su 'Europa Green, la nuova agenda', con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, il ceo Ferrari, Vigna, il ceo Snam Venier, il ceo Edison Monti, il ceo A2A Mazzoncini, il presidente Iren Dal Fabbro, il coofondatore e direttore scientifico Asvis E. Giovannini, il presidente Assolombarda Spada

ROMA - Via Borgognona 47 ore 18.30 Confedilizia,"Il Grande Gioco del mondo immobiliare tra IA e nuove prospettive", con il presidente Spaziani Testa; presentazione del libro 'Il grande gioco. Parte Prima. La Promessa'

ROMA - Auditorium della Tecnica, viale Tupini, 65 ore 10.00 Acri, 100ma Giornata Mondiale del Risparmio, con il presidente Abi Patuelli

TORINO - Centro Congressi Unione Industriali ore 11.00 Assemblea Unione Industriali Torino, anche in streaming, con Orsini, presidente Confindustria

LAMEZIA TERME (CZ) - Grand Hotel Lamezia ore 11.00 Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini partecipa all'assemblea generale regionale del sindacato convocata per eleggere il nuovo segretario generale della Calabria.

ROMA - Sala conferenze dell'Associazione della Stampa Estera Palazzo Grazioli ore 17.30 Vodafone Italia presenta la ricerca curata da YouTrend "Digitale e transizione ecologica. l'opinione degli italiani", a cura di Pregliasco, direttore di YouTrend

TORINO - Lungo Dora Siena 100, Aula Magna Campus Luigi Einaudi ore 14.30 Lecture di Enrico Letta, presidente dello Jacques Delors Institute ed ex primo ministro italiano, dal titolo "Much More than a Market. Empowering the EU as a Space of Prosperity and Solidarity"

FRANCOFORTE - Bce, Wunsch

PARIGI - Ocse, presentazione Linee guida riviste sulla governance aziendale delle imprese statali e un nuovo rapporto sulla proprietà e la governance delle Soe, con Pagan, vice rappresentante commerciale degli Usa e Capo della missione (Ginevra); Zafarana, presidente del Cda dell'Eni e Di Noia, direttore Affari finanziari e aziendali dell'Ocse

BARCELLONA - Incontro dei 43 membri dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) per discutere della situazione in Medio Oriente

GINEVRA (Svizzera) - L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite pubblica il bollettino annuale sulle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera

PARIGI - si apre il processo a Gerard Depardieu accusato di molestie

NEW YORK (Usa) - Onu, riunioni del Consiglio di Sicurezza sul Sudan e sulle sanzioni contro Shebab in Somalia RABAT (Marocco) - Visita di Stato del presidente Emmanuel Macron

RABAT (Marocco) - 50° anniversario della "Risoluzione sulla Palestina" della Lega Araba che riconosceva l'OLP, il diritto dei palestinesi alla propria patria e all'autodeterminazione

PARIGI - Pallone d'Oro, premiazione

ROMA - Pontificia Università Gregoriana ore 9.00 Congresso internazionale "Dal Concilio al Sinodo"

CITTÀ DEL VATICANO - Sala stampa Santa Sede ore 10.30 Conferenza stampa sugli eventi culturali prima del Giubileo e sul Padiglione della Santa Sede all'Expo di Osaka, con mons. Fisichella e la direttrice dei Musei Vaticani Jatta

ROMA - Sala Affreschi dell'Accademia Filarmonica Romana ore 12.30 Miguel Ángel Zotto,incontra la stampa in occasione dello spettacolo"Tango. Historias de astor", in scena al Teatro Olimpico dal 31 ottobre al 3 novembre

ROMA - Sala Sergio Zavoli Rai, Viale Mazzini 14 Incontro stampa con il regista e il cast della serie tv "Stucky", di Valerio Attanasio

ROMA - Auditorium del Massimo, Eur ore 15.00 Primo Forum Open Air 2024 dedicato al Turismo all'aria aperta, che con oltre 2600 imprese rappresenta oltre il 25% dell'offerta nazionale.

PARIGI - Tennis, Masters

