Maltempo: sospese le ricerche dell'uomo disperso nel Genovese

Sono state sospese a causa del buio le ricerche dell'uomo scomparso da metà pomeriggio ad Arenzano (Genova) in località Terralba travolto dall'acqua di un rio in piena a seguito delle forti piogge nel Genovese durante l'allerta meteo arancione in corso nel centro-ponente della Regione. Si tratta di un 62enne di professione ristoratore ad Arenzano.

L'abitacolo dell'auto trovata distrutta tra fango e arbusti dai vigili del fuoco lungo il letto del torrente è risultato vuoto. Non è escluso che l'uomo fosse sceso dall'auto per scattare alcune foto prima di essere colto di sorpresa dalla piena del torrente. Anche le ricerche in mare alla foce del torrente Lerone tra Arenzano e Cogoleto al momento hanno dato esito negativo. Secondo i vigili del fuoco le probabilità di trovare il disperso ancora in vita sono scarse.



