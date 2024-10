Nuova allerta in Toscana per il maltempo. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla, valida per le zone di Etruria centrale, Valdera e Valdelsa per rischio idraulico fino alla mezzanotte di oggi, e per rischio idrogeologico fino a tutta la giornata di domani. Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani sui social.



