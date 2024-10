Emiliano, 'serve iniziativa governo e Ue per cessate il fuoco'

"Serve un'immediata iniziativa del governo italiano e dell'Unione europea per un cessate il fuoco che consenta in tutti i teatri di guerra, dall'Ucraina al Medio Oriente, di riprendere la discussione per trovare un accordo di pace". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della manifestazione per la pace in corso ora a Bari in piazza Prefettura. Presenti, per gli organizzatori, circa 5mila partecipanti. "Cessare il fuoco - ha aggiunto Emiliano - è l'unico metodo per obbligare chiunque ad aprire il dialogo. Non è possibile costruire una pace duratura basandosi sulla sopraffazione e su una vittoria militare che tende a schiacciare ed eliminare l'avversario. La logica di eliminare l'avversario - ha concluso - contrasta radicalmente con una idea di costruire finalmente un equilibrio di pace".



