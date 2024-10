Allerta arancione in Piemonte, Liguria e Emilia-Romagna

Ancora maltempo su diverse regioni.

Dal pomeriggio di oggi, indica un'allerta meteo della Protezione civile, temporali su Piemonte e Liguria, in estensione a Valle d'Aosta e Sardegna. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione su alcuni settori di Piemonte, Liguria e nell'area del delta del Po in Emilia-Romagna; gialla su gran parte della Sardegna e su settori di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana.





