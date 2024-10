A.Meloni, sinistra di oggi peggiore di quella di ieri

"Oggi c'è una sinistra che è diventata peggio di quando ero bambina. Allora c'era il famoso Marx, e Nietzsche, che poi però ti davi la mano e prendevi il caffè al bar. Certo, ci si scontrava anche duramente, ma ci scontravamo sugli ideali, adesso si dà addosso all'Italia stessa, cioè oggi per combattere il governo e per combattere Giorgia Meloni si critica l'Italia". Lo ha detto Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia, parlando a un incontro i con dirigenti e militanti provinciali e regionale del partito che sta affrontando la fase congressuale e del tesseramento.

"Si critica un'Italia che cresce - ha aggiunto - che ha riscoperto una centralità anche a livello internazionale, e mentre tutti i grandi presidenti d'Europa ma anche del mondo guardano a noi con interesse, e guardano a Giorgia Meloni con grande stima, in Italia si riesce a parlare male". "Oggi - ha continuato - dopo due anni di governo, l'Italia è con noi e ce lo dimostra ogni giorno la gente che incontriamo e il nostro compito è quello di continuare a dimostrare quello che siamo".

"Una cosa che dico sempre - ha aggiunto - e che è molto importante, è che noi quando siamo arrivati al governo gli exit poll ci davano tra lo 0 e l'1 per cento, ma oggi invece governiamo l'Italia, dunque non dobbiamo mai sentirci sconfortati perché si ricomincia, si parte, si continua a lottare ogni giorno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA