"Il quadro fu rubato e taroccato", chiusa l'inchiesta su Sgarbi

E' stata chiusa l'inchiesta della procura di Macerata sulla vicenda del quadro del pittore del Seicento senese Rutilio Manetti, che vede indagato l'ex sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Lo scrive il Fatto quotidiano ,secondo cui Sgarbi sarebbe ora imputato per riciclaggio, autoriciclaggio e contraffazione di opere d'arte e rischierebbe per questo una condanna da 4 a 12 anni di carcere.



A dare il via all'indagine giudiziaria è stata proprio un'inchiesta giornalista del Fatto e di Report sulla tela rubata nel 2013 da un castello di Buriasco e che poi sarebbe riapparsa del tutto identica nove anni dopo a Lucca nella Mostra " I pittori della luce" curata da Sgarbi , come opera di sua proprietà", salvo il dettaglio di una torcia in alto a sinistra.



Secondo il Fatto nelle conclusioni dei pm sarebbe stata decisiva la perizia sul quadro fatta eseguire dalla procura sulla tela che Sgarbi sostiene aver trovato così com'è nella soffitta della sua villa in provincia di Viterbo.

Perizia che avrebbe concluso che il dipinto in possesso del critico e da gennaio sotto sequestro "sia lo stesso provento di furto e oggetto di denuncia il 14 febbraio 2013" . E a carico di Sgarbi peserebbe anche la confessione di quello che il quotidiano definisce il "pittore-falsario" Pasquale Frongia, che con gli inquirenti avrebbe ammesso:" la torcia nell'originale non c'era, fu lui a chiedermi di aggiungerla".



"I miei difensori sono impegnati a ricostruire la realtà dei fatti oggetto delle contestazioni, che ritengo comunque infondate. Ribadisco la trasparenza e la correttezza delle mie condotte. Ho quindi piena fiducia nei giudici che dovranno valutare il risultato delle indagini. Respingo infine le parziali e fuorvianti ricostruzioni di certa stampa alla quale non interessa la verità dei fatti ma accreditare come vere le ipotesi dell'accusa", dichiara Sgarbi.

