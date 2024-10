Esplosione a Bologna: sciopero davanti ai cancelli Toyota

Tutti i lavoratori fuori dai cancelli della Toyota Material Handling, tanto che la polizia locale ha chiuso quel tratto, davanti allo stabilimento, di via Persicetana Vecchia a Borgo Panigale, Bologna. Dopo l'incidente sul lavoro di mercoledì, l'esplosione che è costata la vita a due lavoratori, Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, oggi lo sciopero di 8 ore, senza presidi o cortei, indetto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per il comparto metalmeccanico, mentre lo sciopero con il presidio è stato convocato da Usb I lavoratori della Toyota Material Handling sono davanti all'azienda, c'è chi anche oggi ha portato un fiore per ricordare i colleghi che non ci sono più.

In base ai primi accertamenti di carabinieri e vigili del fuoco, coordinati dalla Procura, sembra che ad esplodere, danneggiando gravemente un capannone, sia stato lo 'scambiatore' di un sistema di condizionamento situato in un'area esterna.

Ieri, ai rappresentanti dei lavoratori, la direzione ha comunicato la sospensione delle attività nello stabilimento.





