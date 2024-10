Denise: padre legale chiede riapertura indagine

Tony Pipitone, padre legale della piccola Denise Pipitone, la bimba sparita nel nulla a Mazara del Vallo l'1 settembre del 2004, ha chiesto la riapertura dell'indagine sulla scomparsa della figlia. L'indagine era stata archiviata dal gip su richiesta della Procura di Marsala.

Pipitone è l'ex marito della madre di Denise, Piera Maggio, che ormai da 20 anni chiede di sapere la verità su quanto accaduto alla bambina.

"Non posso dire se ci sono elementi nuovi perchè la Procura non ha ancora provveduto sulla nostra istanza", ha commentato la legale di Pipitone, l'avvocata Luisa Calamia. L'istanza, comunque, fa presupporre che ci siano circostanze inedite sul caso, anche perchè la novità è elemento indispensabile per una riapertura dell'inchiesta.



