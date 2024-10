Banca Progetto, la ex Popolare Lecchese nelle mani del fondo Usa

Banca Progetto, banca digitale guidata dall'ad Paolo Fiorentino, è controllata dall'americana Oaktree che però a settembre ha firmato un accordo per cedere il suo 99, 82% ai fondi gestiti da Centerbridge Partners.

La società statunitense di gestione patrimoniale aveva rilevato la Banca Popolare Lecchese nel 2015 trasformandola poi in Banca Progetto, con sedi a Roma e Milano, una rete commerciale nazionale e specializzata nella cessione dei finanziamenti alle Pmi e factoring. Dal 2018 la guida era stata affidata al manager ex Unicredit ed ex ad di Banca Carige.

Banca Progetto ha chiuso il 2023 con un utile netto pari a 71,9 milioni di euro, in crescita del 38,3% rispetto ai 52 milioni di euro a fine 2022. L'anno scorso aveva erogato nuovi finanziamenti alle Pmi per 2,8 miliardi di euro (+4% anno su anno), generato un utile netto di 72 milioni, con un patrimonio netto pari a 290 milioni, un ritorno sui fondi propri ("RoE") pari a 28% e un CET1 ratio del 17.4 per cento.

Oaktree Capital Management è tra le maggiori gestori globali specializzati in investimenti alternativi. Da maggio scorso il fondo americano controlla anche l'Inter (con il 99,6% del capitale).

