Saluto fascista, ufficio scolastico Lazio 'è inaccettabile'

Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, Anna Paola Sabatini, esprime "la più ferma condanna" dopo l'immagine del saluto romano avvenuto all'interno della succursale del Liceo Montessori di Roma.

"L'atto di riprodurre simboli che richiamano ideologie di odio e intolleranza è inaccettabile, specialmente quando avviene all'interno di un ambiente educativo. La scuola - spiega Sabatini all'ANSA - è un luogo sacro per l'apprendimento e la crescita personale, un luogo dove devono essere promossi i valori di rispetto, inclusione e convivenza pacifica. È particolarmente preoccupante che questo evento sia accaduto, verosimilmente, durante l'orario scolastico. Questo comportamento non solo è contrario ai principi educativi che ci impegniamo a trasmettere ai nostri studenti, ma mina l'immagine della comunità scolastica aderente ai valori della nostra Costituzione".

La scuola ha avviato un'indagine approfondita per capire le circostanze che hanno portato a questo episodio affinché vengano adottate tutte le misure disciplinari appropriate, fa sapere infine il direttore dell'Usr del Lazio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA