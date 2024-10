Gup: 'Procedimento Santanchè a Milano o Roma, decida Cassazione'

Sarà la Cassazione a decidere se resterà a Milano o sarà trasmesso a Roma, per competenza territoriale, il procedimento per truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altre quattro persone, tra cui due società del gruppo Visibilia. Lo ha deciso la gup milanese Tiziana Gueli in merito a una questione avanzata dalle difese nell'ambito dell'udienza preliminare.

"L'udienza è già stata chiusa. Hanno deciso di spostare tutto e di chiudere in Cassazione che deciderà se spostare a Roma o restare a Milano. Sulla derubricazione non so, perché stanno ancora scrivendo. Oggi hanno deciso di mandare alla Cassazione e quindi forse non avrebbe nemmeno dovuto cominciare a Milano". Lo dice la ministra Daniela Santanchè, in arrivo all'assemblea di Federterme a Roma. "Io ho rispetto della magistratura, quello che mi dispiace è che una piccola parte della magistratura fortemente politicizzata vada a discapito della maggioranza dei magistrati che fanno con dedizione e passione il proprio lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA