Disabilità: Locatelli, a novembre parte formazione del personale

La riforma della disabilità partirà con la sperimentazione dal 2025 in 9 province ma già a novembre comincerà la formazione degli operatori. Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli intervenendo agli "Stati generali dell'Anffas sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo nel Lazio".

"Attraverso il progetto di vita, con il decreto 62, a novembre partirà la formazione capillare al personale in 9 province e formeremo più di 2.000 persone per ogni territorio" ha spiegato la ministra aggiungendo che in seguito la formazione sarà estesa a tutto il territorio nazionale.

"Daremo le risorse alle Regioni da destinare al Terzo Settore perchè questa formazione - ha aggiunto - diventi davvero capillare. La riforma è legata al Pnrr, ora abbiamo un anno di sperimentazione, può essere che l'Europa possa decidere di prolungare ma di poco, ma quando entrerà in vigore in tutta Italia, dobbiamo essere certi che tutti riescano a fare questo lavoro in sinergia anche con le nuove regole per quanto riguarda la valutazione dell'invalidità civile"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA