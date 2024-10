Abodi, con Ddl giovani risposte e percorsi operativi misurabili

"I giovani anticipano il futuro e il modo migliore per servire le future generazioni è pensare a quelle presenti. Quello che ho cercato di fare, con la collaborazione dei colleghi di Governo, per le imprese e l'imprenditorialità lo vedrete nelle prossime settimane nella presentazione del primo Ddl giovani". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, intervenendo al XV forum nazionale dei giovani imprenditori di Confcommercio.

"Il provvedimento avrà un concetto di trasversalità e di multidisciplinarietà - ha spiegato - per dare risposte e tracciare percorsi operativi misurabili anche quasi quotidianamente. Se non c'è impresa non c'è lavoro quindi l'obiettivo di questo Governo è quello di rispettare i lavoratori rispettando l'impresa, luogo nel quale si consacra il lavoro". Il ministro, poi, ha auspicato che "Confcommercio possa lavorare a più stretto contatto con il Centro Nazionale Giovani garantendo il lavoro e quello che è necessario per mantenere in vita le imprese. Possiamo offrire opportunità straordinarie, che passano attraverso i nostri progetti, come carta giovani ad esempio. Noi ce la mettiamo tutta per rimanere collegati alla quotidianità rimanendo vicini a qualsiasi forma di impresa", ha concluso.



