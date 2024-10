Salgono a 70 Società scientifiche preoccupate per futuro atenei

Sono diventate oltre 70 le società scientifiche preoccupate per minori fondi agli atenei e per un "ridimensionamento dell'università e della ricerca pubblica" ."Il mondo dell'università e della ricerca pubblica - scrivono - è stato investito negli ultimi mesi da politiche del governo che introducono importanti cambiamenti.

"Come Presidenti di Società scientifiche italiane, che rappresentano migliaia di docenti universitari e ricercatori del Paese - impegnati ad affermare la ricerca italiana nel contesto internazionale - non possiamo condividere la deriva che si prospetta per la nostra università", scrivono.

E aggiungono che sul piano del finanziamento, "gli ultimi anni avevano consentito un certo recupero, anche grazie ai finanziamenti straordinari e temporanei del PNRR, avvicinando la spesa per ricerca pubblica allo 0,75% del PIL. Era questo l'obiettivo indicato nel 2022 dal rapporto del "Tavolo tecnico" insediato dal governo di Mario Draghi". Mentre a partire da quest'anno "si profila una preoccupante riduzione del finanziamento dell'università e della ricerca pubblica. La distribuzione delle risorse che si prospetta - attraverso i criteri adottati e i meccanismi premiali - sta portando a maggiori disparità tra grandi atenei e università "periferiche".

Nel quadro europeo, l'Italia - ora agli ultimi posti nella UE in termini di percentuale di laureati sugli occupati - aggraverebbe le distanze nei confronti dei maggiori paesi in termini di risorse disponibili. È necessario che la Legge di Bilancio 2025 assicuri un aumento delle risorse per l'università e la ricerca, in particolare per quanto riguarda la quota non vincolata dell'FFO".

Sul piano del personale, nei prossimi tre anni intorno al 10% dei professori ordinari e associati andrà in pensione.

"Anziché favorire nuovi concorsi, il governo ha rallentato il turnover e creato incertezza sul reclutamento". Nel corso di un decennio, circa 15 mila ricercatori e ricercatrici italiane hanno trovato lavoro all'estero." E ancora: "anziché favorire un "ritorno dei cervelli" e l'attrazione di personale qualificato dall'estero, le politiche del governo rischiano di condurre a una maggior emigrazione". È necessario che le nuove regole e le risorse per il reclutamento consentano di rinnovare il personale docente di ruolo e ridurre le condizioni di precariato.

Infine, anche sul piano della qualità della ricerca - un tema su cui si è molto insistito negli ultimi anni, anche con l'introduzione dall'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) - ci sono preoccupanti segnali di ritorno indietro", concludono.





