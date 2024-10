Maltempo in Toscana, prorogato codice giallo

La Sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 23 ottobre, il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, già in corso per la giornata odierna, per le zone centro-occidentali della regione. In previsione di un aumento dell'instabilità a partire dalla mattina di domani anche nella Toscana orientale e meridionale, la Sala operativa ha esteso il codice giallo fino alla mezzanotte di mercoledì 23 anche in queste aree per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

La Sala operativa fa inoltre sapere che per la giornata di domani, mercoledì 23 ottobre, qualora dovessero essere confermati i dati dei modelli meteo che attualmente prevedono un marcato peggioramento dal pomeriggio-sera sarà probabilmente emanato un codice di colore superiore al giallo almeno per le zone centro meridionali della regione.



