Incidente mortale a Bari, indagato il conducente 18enne

Un 18enne di Bari è indagato per omicidio stradale per l'incidente avvenuto ieri notte, a Bari, in cui ha perso la vita il coetaneo Francesco Damiani. Si tratta del conducente della Mini Cooper che ieri, tra le spiagge di Torre Quetta e Pane e Pomodoro (sul lungomare sud di Bari) è finita fuori strada ribaltandosi diverse volte e terminando la propria corsa a pochi metri dal mare. Nell'incidente sono rimasti feriti quattro ragazzi, tutti tra 18 e 19 anni. In due, tra cui l'indagato, sono ricoverati nella Rianimazione del Policlinico di Bari, sono in coma farmacologico. Gli altri due si trovano negli ospedali San Paolo e Di Venere, ma non sono in pericolo di vita.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori sul posto, tre ragazzi si trovavano all'esterno dell'abitacolo e due ancora all'interno. Gli inquirenti hanno disposto alcol test ed esami tossicologici su tutti e cinque i ragazzi - compresa la vittima -, nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati due telefonini trovati sul luogo dell'incidente. I ragazzi, secondo quanto ricostruito, si erano allontanati da una festa in un locale nel centro di Bari.



