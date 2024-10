'Violentata in zona movida a Milano', indagato un ventenne

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla violenza sessuale che una ventenne ieri mattina ha denunciato di aver subito da parte di un giovane, dopo una nottata trascorsa in una discoteca vicino a corso Como, zona della movida milanese.

Il giovane, anche lui ventenne, identificato e accusato di essere il presunto autore degli abusi, sarà a breve iscritto nel registro degli indagati, anche per essere ascoltato nel fascicolo aperto dalla pm di turno Cristiana Roveda e coordinato anche dal dipartimento guidato dall'aggiunta Letizia Mannella.

La ragazza, soccorsa in via De Tocqueville all'angolo con via D'Azeglio, aveva, infatti, riferito agli agenti della Polizia di essere stata in discoteca in compagnia di un amico originario del Mali, con il quale avrebbe trascorso la serata e si sarebbe, poi, accordata per essere riaccompagnata a casa in auto, dove successivamente sarebbero avvenuti gli abusi.

Oltre al nome, la 20enne ha fornito agli investigatori anche il numero di telefono e il ragazzo è stato identificato. La ragazza è stata portata con traumi diffusi sul corpo alla clinica Mangiagalli, che è specializzata nei casi di violenza sessuale.

L'inchiesta è condotta dalla Squadra Mobile di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA