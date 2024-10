Palloncini bianchi e azzurri ai funerali di Manuel a Rozzano

Palloncini bianchi e azzurri sono stati esposti fuori dalla chiesa evangelica Veritas di Rozzano, nel Milanese, dove si celebrano oggi i funerali di Manuel Mastrapasqua, ucciso con una coltellata dal 19enne Daniel Rezza per rapinarlo di un paio di cuffie da 15 euro. La bara in legno chiaro, sormontata da una corona di fiori bianchi, è arrivata intorno alle 14.45, mentre dagli altoparlanti risuonava la canzone Oh My Soul dei Casting Crowns.

La musica si è fermata poco dopo, lasciando spazio al silenzio.

Il feretro del trentunenne è stato raggiunto dai familiari tra cui la mamma, la sorella Marika, il fratello minore e la fidanzata Ginevra, subito prima di essere portato dentro alla chiesa. Il piazzale all'esterno della chiesa è affollato da conoscenti, amici e cittadini della comunità di Rozzano, dove il sindaco Gianni Ferretti ha indetto per oggi il lutto cittadino, con bandiere a mezz'asta e la sospensione delle attività pubbliche.



