Maltratta moglie e figli per più di dieci anni, arrestato

Ha maltrattato per più di dieci anni moglie e figli. É l'accusa che viene contestata ad un 47enne residente a Cutro, nel Crotonese, arrestato dai carabinieri, che sono intervenuti su richiesta di un familiare dell'uomo.

I militari hanno trovato la moglie del 47enne con lesioni al viso provocate dalle percosse subite ad opera del marito nel corso di una lite. Le testimonianze raccolte dai carabinieri hanno consentito di ricostruire il quadro delle violenze fisiche e psicologiche messe in atto dall'uomo ai danni dei familiari.

Per l'arrestato la Procura della Repubblica di Crotone ha disposto la custodia cautelare in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA