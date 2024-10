Maltempo: nel Bolognese bimbo di 4 mesi evacuato in elicottero

Tanti gli interventi di salvataggio ieri in provincia di Bologna, per gli effetti delle alluvioni. A Botteghino di Zocca (Pianoro) un 92enne cardiopatico è stato raggiunto dal Soccorso Alpino dopo che un'ondata aveva sfondato la porta di casa e la famiglia lo aveva portato al piano superiore. L'anziano è stato portato all'ospedale Sant'Orsola, per un controllo.

In zona Monterenzio gli operatori hanno risposto ad una richiesta di soccorso di persone isolate dalle frane, in via Orné, località Pizzano. Una famiglia con un bambino di quattro mesi è stata evacuata con l'elicottero visto che la strada era interrotta.



