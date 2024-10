Aggredisce l'ex compagna, in auto aveva acido e mazza baseball

Prima l'ha picchiata con calci e pugni, vicino a un bar poco fuori Olbia, fermandosi solo perchè visto da alcune persone che si dirigevano nel locale, e quando lei è scappata in auto si è lanciato in un inseguimento in macchina cercando di raggiungerla e farla uscire fuori strada.

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Olbia per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

I fatti sono accaduti venerdì scorso, quando al 112 è arrivata una richiesta di aiuto da parte di una donna che diceva di trovarsi a bordo della sua auto e di essere inseguita dall'ex. L'uomo, stando al racconto della vittima, l'aveva poco prima minacciata con un coltello e stava provando a spingere la sua auto fuori strada.

Ad intervenire prontamente nei pressi di una stazione di servizio, sulla statale 127, alle porte della città sono stati i militari della squadra motociclisti che sono riusciti a rintracciare l'uomo, nel frattempo fuggito nel centro abitato.

Nell'auto dell'aggressore i carabinieri hanno trovato diversi coltelli, una mazza da baseball, una bottiglia di acido e una di alcol con della benzina. Un vero e proprio arsenale pronto ad essere usato contro la ex.

La donna fortunatamente non è rimasta ferita nell'aggressione; le sue condizioni di salute sono buone.

L'arrestato è stato trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari.



