Salvato escursionista in ipotermia a 2.900 metri sul Monviso

Il Soccorso alpino e speleologico piemontese è intervenuto nella notte sul Monviso, lungo il versante di Pontechianale in valle Varaita (Cuneo), per un escursionista bloccato al colletto delle Rocce di Viso, intorno a quota 2.900 metri.

L'allarme è stato lanciato intorno all'una della scorsa notte dallo stesso alpinista, che dichiarava di non essere in grado di proseguire in direzione del bivacco Berardo (2.700 metri di altitudine).

Le condizioni meteo non hanno consentito un intervento dal cielo, quindi una squadra di soccorritori è partita a piedi dalla frazione Castello e ha raggiunto l'uomo intorno alle 4 di questa mattina. Poiché si trovava in condizioni di ipotermia, ma era in grado di camminare, i soccorritori lo hanno accompagnato al bivacco Berardo, dove ha potuto scaldarsi e mangiare, poi a valle fino alla borgata Castello di Pontechianale, dove il gruppo è arrivato intorno alle 7. L'intera operazione si è svolta al buio e sotto una pioggia battente.



