Come si manifesta l'ADHD e come si può diagnosticare

I bambini con ADHD:

hanno difficoltà a completare qualsiasi attività che richieda concentrazione

Sembrano non ascoltare nulla di quanto gli viene detto

Sono eccessivamente vivaci, corrono o si arrampicano, saltano sulle sedie

Si distraggono molto facilmente

Parlano in continuazione, rispondendo in modo irruento prima di ascoltare tutta la domanda

Non riescono ad aspettare il proprio turno in coda o in un gruppo di lavoro

Possono manifestare serie difficoltà di apprendimento che rischiano di farli restare indietro rispetto ai compagni di classe, con danni emotivi

La diagnosi di ADHD può essere formulata secondo il DSM in presenza di: 6 o più dei 9 sintomi di disattenzione oppure di 6 o più dei 9 sintomi di iperattività\impulsività.

Utilizzando un criterio diagnostico più restrittivo, l’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce la presenza di “disordine ipercinetico” quando sono compresenti sintomi di iperattività, di comportamenti impulsivi e di deficit di attenzione. Alla sindrome ADHD si può accompagnare, a seconda dei casi, lo sviluppo di altre forme di disagio: ansietà e depressione, disordini comportamentali, difficoltà nell’apprendimento, sviluppo di tic nervosi.

