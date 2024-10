Motovedetta in Albania per portare i migranti a Bari

Una motovedetta della Guardia Costiera, partita da Brindisi, è attraccata a Gjader, dove i dodici migranti del centro italiano di permanenza per il rimpatrio lasceranno a breve la struttura per tornare in Italia.

Ieri la sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento all'interno del centro. Nelle prossime ore i migranti saliranno quindi a bordo della motovedetta diretti a Bari, dove - a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari. Il mezzo che li trasporterà non sarà dunque una nave militare, come si era appreso in un primo momento.

