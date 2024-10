Maltempo: a Bologna esonda il torrente Ravone

Esonda il torrente Ravone a Bologna, nella zona sud della città. Il sindaco Matteo Lepore sui social invita tutti i cittadini di via Saffi e zona Ravone di salire immediatamente ai piani alti e restare a casa col telefono. "In questi minuti - scrive il primo cittadino - il torrente Ravone ha superato i livelli di allarme e sta uscendo in alcuni punti. Diverse strade di questa zona sono chiuse. Non mettetevi in auto". Il livello idrometrico del Ravone, in base ai dati dell'Arpae aggiornati in tempo reale, è salito in un'ora - tra le 19 e le 20 - di ben due metri, superando la soglia 3 di criticità, quella rossa.



