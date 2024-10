Ladro ucciso: i gestori del bar vanno agli arresti domiciliari

Niente carcere per Shu Zou, 30 anni, e lo zio 49enne Liu Chongbing, accusati di avere ucciso con delle forbici un ladro che stava tentando di portare via dei gratta e vinci dal loro bar-tabaccheria in viale Da Cermenate a Milano. Lo ha deciso il gip milanese Tiziana Gueli, convalidando l'arresto per omicidio volontario e disponendo per entrambi la misura dei domiciliari.

La "legittima difesa", invocata dal difensore Simone Ciro Giordano, non è stata riconosciuta dal gip, il quale però scrive che il delitto è "maturato in un contesto particolare", poiché i due arrestati avevano "appena subito un furto che, a quanto dichiarato, è soltanto l'ultimo di una lunga serie".



