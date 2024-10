Fuoristrada forestale vola da viadotto, 1 morto e 2 feriti

Un operaio della forestale è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto in via Roma, a Tortorici, comune dei Nebrodi in provincia di Messina. I tre erano a bordo di un fuoristrada di servizio che, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un viadotto. La strada dove è avvenuto l'incidente era asciutta, nella zona la pioggia era caduta solo nelle prime ore del mattino. Uno dei feriti è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Sant'Agata di Militello, l'altro, in condizioni più gravi, è stato estratto dalle lamiere ed è stato portato con l'elisoccorso del 118 al Policlinico di Messina. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Messina, una squadra Sant' Agata Militello e l'autogrù dalla sede centrale per il recupero del mezzo. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA