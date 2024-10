A Milano la 54ma manifestazione ProPal, 'Sinwar leggenda'

Diverse centinaia di persone sono scese in piazza a Milano per la 54ma manifestazione a favore della Palestina e in questo caso anche contro il ddl Sicurezza.

Partito da Porta Venezia il corteo si è diretto verso piazza Repubblica. Un cambio di percorso, è stato spiegato, concordato tra organizzatori e la Digos, rispetto all'idea iniziale di dirigersi verso piazza San Babila.

"Chi giustifica l'uccisione di un bambino, una donna o un combattente è un sionista": lo ha detto Mohammad Hannoun, Presidente della associazione palestinesi in Italia, aprendo a Milano la manifestazione con la richiesta di un minuto di silenzio per le vittime "del genocidio".

"È vissuto come un eroe, è morto come una leggenda" è scritto su un cartello con l'immagine di Sinwar portato alla manifestazione milanese a sostegno della Palestina. "La morte di Sinwar e di altre 40 mila persone - ha aggiunto - è il prezzo da pagare per la libertà, un prezzo che non avremmo dovuto pagare se le istituzioni si fossero schierate dalla parte giusta, quella degli oppressi".

"La resistenza è immortale " si legge ancora nel cartello portato da un giovane egiziano al corteo, arrivato all'altezza di piazza della Repubblica. La manifestazione è aperta da uno striscione che chiede ' stop al genocidio e stop alla criminalizzazione delle lotte'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA