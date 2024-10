Vespucci verso Singapore, Villaggio Italia dal 24 al 28 ottobre

L'Amerigo Vespucci si prepara ad attraccare a Singapore per la 25/ma tappa del tour mondiale. Dal 24 al 28 ottobre la città asiatica, una delle principali capitali del business e della finanza mondiali, ospiterà il Villaggio Italia, l'"Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenze italiane fortemente voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale aderiscono con la presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ministeri.

Il Villaggio Italia di Singapore sarà un'importante piattaforma di incontro e dialogo su temi strategici per il futuro del Paese: sostenibilità, ricerca, mercati e imprenditoria. Saranno presenti il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago su delega del ministro della Difesa, l'ambasciatore d'Italia a Singapore Dante Brandi, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino e l'amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli.

Durante i cinque giorni il Villaggio Italia ospiterà conferenze, dibattiti e forum ma anche proiezioni cinematografiche e mostre sul Made in Italy e sulle eccellenze italiane. Confindustria presenterà il XII rapporto "Esportare la Dolce Vita" curato dal proprio Centro Studi, mentre Rina, gruppo multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, riunirà il proprio consiglio d'amministrazione, per la prima volta nella storia del Vespucci, sullo storico veliero della Marina Militare. In programma anche un Forum targato ANSA dal titolo "l'Italia incontra Singapore, dicono di noi", al quale parteciperà il viceministro Valentini e l'ad Stefano De Alessandri. L'agenzia di stampa, inoltre, curerà anche una mostra fotografica sulle eccellenze del Paese. Al Villaggio spazio anche per un convegno del Sole 24 Ore e la presentazione da parte di Ice e Maeci del Global Startup Program.

Il ricco programma prevede anche esibizioni musicali, dalla lirica alla Fanfara dell'Accademia navale di Livorno. Madrine d'eccezione saranno la conduttrice Veronica Maya, conduttrice, la giornalista Francesca Cenci e la cantante e attrice Serena Autieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA