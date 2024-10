Un uomo spara alla moglie per strada e si uccide, lei lo aveva già denunciato

Un uomo ha sparato alla moglie per strada nei pressi di un supermercato a San Severo, nel Foggiano, e si è tolto la vita con la stessa arma.

La donna è stata portata in ospedale in condizioni disperate.

L'uomo che ha sparato, di nome Mario Furo, era un agente di polizia penitenziaria in pensione. A quanto si è appreso, l'uomo avrebbe atteso la donna all'uscita di un supermercato in via Salvemini sparandole contro alcuni colpi di arma da fuoco. Si sarebbe poi allontanato entrando nella propria auto parcheggiata poco distante, e si sarebbe tolto la vita.

Il 59enne era stato più volte denunciato dalla moglie e indossava il braccialetto elettronico. Nei suoi confronti era stato emesso un diviato di avvicinamento. Secondo quanto ha riferito l'assessore alle politiche sociali del comune di San Severo, Bruno Savino, "la donna ai primi di ottobre aveva incontrato alcune operatrici dei servizi sociali ma aveva rifiutato la possibilità di trasferirsi in un posto più sicuro con i figli minori".

