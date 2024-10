Piantedosi,su centri Albania ricorreremo fino a Cassazione

"Nutro rispetto per i giudici. Noi la battaglia la faremo all'interno dei meccanismi giudiziari.

Battaglia nel senso di affermazione in punto di diritto internazionale europea e nazionale. Ricorreremo e arriveremo fino alla Cassazione. Qui si nega il diritto del governo di attivare procedure accelerate: fare in un mese quello che altrimenti avviene in tre anni". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa a Ventimiglia in merito alla decisione del tribunale di Roma sui migranti nel centro in Albania.



