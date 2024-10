Nuovo rogo in un liceo di Roma, è doloso

Nuovo incendio questa mattina al liceo Gullace di Roma, dopo che l'altra notte un rogo aveva causato danni ingentissimi. Lo rende noto il delegato all'Edilizia scolastica della Città Metropolitana di Roma Daniele Parrucci. Sul posto i vigili del fuoco. A causa del primo incendio Valditara ha disposto la Dad per 1400 studenti.

Ignoti si sarebbero introdotti nell'istituto appiccando nuovamente le fiamme. Il sindaco Gualtieri e il prefetto Giannini si sono sentiti per fare una prima valutazione del caso. Nel Liceo fino a poche ore prima del primo rogo, avvenuto tra il 16 e il 17 ottobre, era in corso un'occupazione.



