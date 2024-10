Maltempo, chiusi i Murazzi del Po a Torino

A Torino è stata disposta da questa sera la chiusura cautelativa dei Murazzi del Po al transito veicolare e pedonale a causa dell'arrivo della piena del fiume.

Ne dà notizia una nota di Palazzo Civico nella quale si sottolinea che "la Protezione civile della Città di Torino continua a monitorare attentamente le condizioni del tempo e la situazione idrogeologica in città".

"Come preannunciato - prosegue la nota - le previsioni meteo prevedono la ripresa delle precipitazioni in serata, con pioggia forte anche a Torino".



