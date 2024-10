È morta nel policlinico Riuniti di Foggia Celeste Palmieri la donna di 56 anni ferita questa mattina con colpi di pistola dal marito 59enne Mario Furio (e non Furo come si era appreso in un primo momento) agente della polizia penitenziaria in pensione che si è poi suicidato.

La donna è stata sorpresa dal marito all'esterno di un supermercato a San Severo.



