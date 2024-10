Punta acqua alta tocca 122 centimetri in mare, a Venezia 95

Ha raggiunto una punta di 122 centimetri stamane l'alta marea a Venezia, mentre in città la massima, misurata a Punta delle Salute intorno alle 10, è stata di 95 centimetri , sufficienti ad allagare Piazza San Marco e le zone più basse del centro storico. Sul livello di +95 la marea si è fermata solo pochi minuti, assestandosi poi ai 85-86 centimetri. L'innalzamento del Mose alle tre bocche di porto ha in sostanza protetto la città da un fenomeno più pesante - anche fuori delle barriere a Malamocco la massima ha sfiorato il metro e 20 - ma non ha potuto tenerla completamente all'asciutto. Le barriere del Mose, in base al protocollo vigente, vengono alzate quando il livello nella laguna interna segna 90 centimetri; altrimenti i sollevamenti sarebbero troppo frequenti e paralizzerebbero le attività portuali. Stamane le barriere idrauliche erano tutte chiuse alle 10.18, quando la quota di marea nella laguna interna era a 90 cm. Sono state infine riabbassate dopo mezzogiorno.



