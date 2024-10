Locatelli, 'Il Papa mi ha incoraggiato a non mollare'

"Il Papa mi ha incoraggiata a non mollare: è quello che ho sempre fatto e continuerò a fare per promuovere sempre di più uno sguardo rivolto alle potenzialità e non ai limiti delle persone!". Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, in un post su Facebook, riferendo dell'incontro dei ministri del G7 Disabilità e Inclusione con il Santo Padre avvenuto stamani.

"Un momento che ho fortemente voluto - ha spiegato la ministra - per portare anche alla sua attenzione il lavoro su cui ci stiamo impegnando. Ho consegnato a Papa Francesco la Carta di Solfagnano, sottolineando che la parte fondamentale di questo G7 non è scritta nel documento ma si è espressa attraverso le azioni, i talenti e la partecipazione di tante persone con disabilità, delle famiglie e del mondo dell'associazionismo e del Terzo settore".



