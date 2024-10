Ladro ucciso, trovato e denunciato il complice

La Polizia di Stato di Milano ha identificato e indagato per tentato furto un italiano di 48 anni che questa mattina ha partecipato, facendo da palo, al tentativo di furto in un esercizio commerciale di viale Giovanni da Cermenate insieme al 37enne poi ucciso a colpi di forbice.

Gli agenti delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano, a seguito di un'attività d'indagine, poco dopo le 15 hanno individuato e trovato il 48enne, con precedenti, all'interno del suo appartamento in viale Tibaldi.



