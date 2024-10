Autonomia: Veneto chiede porti, sanità, autostrade, energia

Sono le competenze regionali su porti, sanità, autostrade, sovrintendenze, energia il vero obiettivo a cui punta il Veneto con la richiesta di autonomia differenziata in 23 materie. Nel dossier messo a punto da Zaia e dai tecnici della Regione - riferiscono i quotidiani locali - al di la' delle prime 9 materie non Lep per cui è già iniziata la trattativa, sono le altre 14 a definire il bersaglio grosso dell'autonomia chiesta da Venezia: "le grandi reti di trasporto e navigazione", la gestione dell'organizzazione della scuola, la gestione dell'ambiente, produzione e distribuzione di energia e la gestione della sanità con la possibilità "di deroga ai limiti di spesa previsti a livello nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA