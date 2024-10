++ Morto anziano disperso durante le piogge nel Genovese ++

È stato trovato morto, caduto in un dirupo, un anziano scomparso da ieri nel Genovese. Mario Zito, 75 anni, era uscito con un amico alla ricerca di funghi nei boschi di Borzonasca, dove si sono poi abbattute forti piogge. I due si erano separati ma Zito non aveva fatto ritorno a casa. Si è così attivata immediatamente la macchina delle ricerche con i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Il corpo è stato individuato oggi nel primo pomeriggio in fondo a un dirupo, vicino alla località Zolezzi. Per le ricerche, in una corsa contro il tempo per l'allerta arancione, sono stati usati anche i droni con termoscanner e le unità cinofile.



