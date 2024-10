Uccide la moglie in casa, sarebbe accaduto durante una lite

La donna vittima stamani di femminicidio nell'Alessandrino è Patrizia Russo, 53 anni, uccisa a coltellate dal marito, Giovanni Salamone, 61 anni, che ha atteso in casa i carabinieri, dopo essersi denunciato al 112 all'alba. Nella loro casa di Solero, un paese di poco oltre 1.600 abitanti a meno di dieci chilometri a Ovest di Alessandria, i militari hanno trovato il corpo della donna in camera da letto e tra le ipotesi d'indagine c'è quello che l'uomo abbia colpito la consorte durante una lite.

Mentre Salamone, condotto in caserma e interrogato dal pm Andrea Trucano, rilievi sono in corso da parte del Norm, comandato dal capitano Graziano Del Rio, con le indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla compagnia di Alessandria, guidata dal maggiore Davide Sessa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA