Trieste tra le 10 mete più trendy al mondo del 2025

Trieste, la storica città portuale dall'architettura unica e dagli imperdibili caffè letterari, è tra le dieci destinazioni al mondo più di tendenza per il 2025.

A decretarlo è Booking.com che ha analizzato i dati della piattaforma per individuare gemme nascoste e luoghi inaspettati pronti a diventare nuovi hotspot di vacanza. E i numeri raccontano come le ricerche di soggiorni a Trieste nel 2024 siano cresciuti del 349% rispetto all'anno precedente, non solo tra i viaggiatori italiani, ma anche per un numero crescente di turisti internazionali.

Le ricerche dall'Austria, ad esempio, sono aumentate del 156%, mentre quelle dalla Germania del 144%. Sorprendente anche l'aumento di interesse dei turisti di Serbia (1630%), Croazia (1313%) e Australia (598%). Con il suo paesaggio tra costa e rocce carsiche, Trieste si sta rivelando poi particolarmente popolare tra i viaggiatori avventurosi (+404%), seguiti da coppie (+399%) e famiglie (+269%). Gli hotel restano le strutture più prenotate, seguite da appartamenti e aparthotel.

Ma Trieste sposa anche nuove tendenze di viaggio come il "turismo notturno": il 62% dei viaggiatori italiani sta infatti valutando destinazioni con cieli poco illuminati e Trieste offre occasioni uniche per osservare fenomeni naturali come l'aurora boreale. Nel 2025 anche il tema del wellness sarà centrale: il 62% dei viaggiatori italiani è disposto a pagare per una vacanza il cui unico obiettivo è prolungare la propria vita e migliorare il proprio benessere, come alle acque termali delle Sorgenti Timavo.

Con Trieste, nella Top ten delle mete più trendy del 2025 di Booking.com ci sono anche Sanya in Cina, João Pessoa in Brasile; Troms› in Norvegia, Willemstad in Curaçao, Tignes in Francia, San Pedro de Atacama in Cile, Naha, Okinawa in Giappone, Villajoyosa in Spagna e Houston negli Usa.



