Maltempo in Liguria, esondano i fiumi. A Celle i bimbi non escono da scuola, 'è allerta'. Interrotta l'A10

A causa delle forti piogge nel savonese sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle Ligure, dove il sindaco Marco Beltrame durante l'allerta gialla per temporali lancia un appello "a far rimanere i bambini a scuola al primo piano oggi pomeriggio fino a nuovo ordine". "Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, - dichiara il sindaco - il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull'Aurelia a Celle ed Anas si è attivata". Il sindaco di Celle ha firmato un'ordinanza che sospende ogni attività didattica nella giornata di domani.

La provincia della Spezia e diversi comuni della Liguria hanno decretato la sospensione delle lezioni in presenza domani nelle scuole secondarie superiori a seguito dell'allerta meteo arancione idrologica per temporali diramata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal). Il decreto spezzino è stato firmato dal presidente della provincia Pierluigi Peracchini, "per ridurre il rischio agli studenti durante l'allerta".

Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge che hanno portato l'Agenzia regionale per l'ambiente ligure a diramare l'allerta gialla per temporali nella giornata odierna. Anche il torrente Letimbro è vicino agli argini in diverse zone. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Loano e Pietra Ligure (Savona) per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione del torrente Nimbalto. Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia, tra cui l'Aurelia a Celle, via Bulaxe a Loano, quella del Colle di Cadibona poi riaperta.

L'autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa tra Varazze e Arenzano in direzione Genova per allagamenti dovuti alle forti piogge che stanno interessando l'area ligure. Lo comunica Aspi. Al momento, all'uscita obbligatoria di Varazze sono segnalati sette chilometri di coda e un chilometro verso Ventimiglia. In alternativa, per chi da Ventimiglia è diretto verso Genova si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona, la A21 Torino-Piacenza e poi la A26 Genova-Gravellona Toce. Una coda di 14 chilometri è segnalata da Concessioni del Tirreno in A10 tra Albenga e Feglino in direzione Italia a causa di lavori.

