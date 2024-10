Sogei, il cervellone con tutti i dati degli italiani

La Sogei, società controllata al 100% dal ministero dell'Economia, il cui direttore generale, Paolino Iorio, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza - la Società non è indagata - svolge un ruolo chiave nella gestione delle pagelle fiscali e nella modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

E' il cervellone con tutti i dati degli italiani, dalla fatturazione elettronica al fascicolo sanitario. Il nome sta per Società Generale d'Informatica S.p.A.e svolge servizi di consulenza informatica per la pubblica amministrazione, in particolare per il Ministero dell'Economia e per le Agenzie fiscali sulla base di contratti di servizio pluriennali.

Tra le altre attività, Sogei ha realizzato e gestisce i codici fiscali delle persone fisiche e le partite Iva delle aziende.

Si occupa dell'anagrafe tributaria per conto del Ministero dell'economia, della gestione del sistema informativo della contabilità pubblica per la Ragioneria generale dello Stato, del sistema informativo e contabile del debito pubblico, della gestione del sistema informativo del gioco pubblico per conto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Monitora la spesa pubblica, in particolare la spesa sanitaria; sviluppa software per le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e monopoli, Demanio), produce e spedisce la tessera sanitaria per conto dell'Agenzia delle entrate, realizza l'Anagrafe nazionale della popolazione in collaborazione con il Viminale. Ha pure realizzato e gestito la piattaforma per il rilascio del Green pass durante il Covid.

Il 1 gennaio 2024 Sogei ha incorporato SOSE SpA (Soluzioni per il Sistema Economico, società partecipata da Mef e Banca d'Italia, operativa nel settore dell'analisi strategica dei dati in materia tributaria e di economia d'impresa) e il ramo ICT di Agenzia entrate Riscossione. E' diventata in tal modo il principale partner tecnologico di via XX settembre per la "messa a terra" della riforma fiscale, in particolare per la gestione delle pagelle fiscali. E' dunque un'azienda strategica per il Paese e viene tutelata come sito di rilevanza nazionale e protetta dagli attacchi informatici. A fine 2019 a Sogei è stato consentito di erogare, attraverso la stipula di una Convenzione, i propri servizi anche ad altri nuovi clienti, come la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il ministero dell'Ambiente e dell'Istruzione. Per questo Sogei ha frequenti rapporti con tutto il mondo dei fornitori della Pubblica amministrazione, come le società quotate Digital Value e Olidata nel mirino della Procura.

Digital Value si definisce un "gruppo a capitale italiano che opera nel segmento delle Infrastrutture ICT al servizio dei più importanti clienti pubblici e privati con l'obiettivo di guidare un'innovazione tecnologica sostenibile per lo sviluppo delle imprese del Paese". Vanta oltre 600 certificazioni e più di 50 partnership tecnologiche.

Olidata nasce a Cesena nel 1982 come Software House specializzata in soluzioni di contabilità "e diventa uno dei principali player europei di prodotti e servizi di Information Technology e di Office Automation", si legge nel sito dell'azienda. Nel 1999 è stata quotata in Borsa. Attualmente il gruppo si configura come una sinergia di diverse aziende, ciascuna operante nel proprio settore di attività, "ma convergente verso una mission comune".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA