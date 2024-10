Nave Marina con 16 migranti verso Albania, arriva domani mattina

E' previsto intorno alle 8 di domani mattina l'arrivo nel porto di Shengjin, in Albania, della nave Libra della Marina Militare, che trasporta i primi 16 migranti intercettati in acque internazionali a sud di Lampedusa da sottoporre alle procedure accelerate di frontiera. Sulla Libra viaggia anche personale di Oim e Unhcr.

Nella stessa giornata i migranti - 10 bengalesi e 6 egiziani - verranno identificati e faranno uno screening sanitario. Al termine - sempre domani - verranno trasferiti nell'altro sito 'italiano' a Gjader, una ventina di km all'interno, dove attenderanno l'esito della richiesta di protezione internazionale nel Centro per richiedenti asilo. Il tribunale di Roma dovrà quindi pronunciarsi sulla convalida del trattenimento che viene disposto dalla questura della Capitale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA