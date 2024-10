Incidente in A10, tratto chiuso e riaperto ma 10 km di coda

Incidente stamani poco dopo le 6 del mattino sull'A10 nella galleria Varazze Ovest tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona., Un mezzo pesante si è schiantato contro la parete della galleria e si è intraversato.

Il tratto è stato chiuso fino alle 9:20 quando, grazie all'opera di Polstrada, Vigili del fuoco e personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia il tratto è stato riaperto. Due i feriti lievi trasferiti in ospedale. Al momento il traffico transita su una corsia per consentire il completamento delle operazioni di bonifica della pavimentazione, e vengono registrati 10 km di coda verso Savona.



